مسؤولو القطاعات الأمنية والخدمية: زيارة حمدان بن محمد حافز للإنجاز

المصدر: دبي - شيرين فاروق وعماد عبدالحميد

أكد مسؤولو القطاعات الأمنية والخدمية التي زارها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن زيارة سموه مبعث للطمأنينة حيث مثلت لهم دافعاً لسرعة الإنجاز معاهدين القيادة وسموه أنهم سيبقون عند حسن الظن.

وثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بالنزول الميداني لتهنئة موظفي شرطة دبي في خط الدفاع الأول وفرق العمل المختلفة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وحرص سموه على سلامتهم والتأكد من مدى التزام أفراد المجتمع الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي أن زيارة سموه الكريمة مبعث للطمأنينة والثقة بأن القيادة الرشيدة تقف مع أبطالنا في خط الدفاع الأول أثناء تأديتهم واجبهم تجاه الوطن والمجتمع على أكمل وجه، كما أن هذه الزيارة دليل على مدى اهتمام سموه المباشر بالعاملين في خط المواجهة مع هذا الوباء والحد من انتشاره، تقديراً لما يقدمونه من تضحيات وتفانٍ، مواصلين الليل بالنهار من أجل هذا الوطن المعطاء .

ونيابة عن القيادة العامة لشرطة دبي، قال معاليه «أتوجه بعظيم الامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد على زيارته التي أبدى فيها شكره وتقديره واعتزازه بجنودنا في الصفوف الأمامية لمحاربة انتشار الفيروس، وهم يضحون من أجلنا جميعاً».

تثمين

وثمن اللواء الخبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي زيارة وتهنئة سمو الشيخ حمدان بن محمد إلى رجال خط الدفاع الأول بالدفاع المدني، في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، ولقاءه الودي معهم، وثناءه على دورهم المتميّز ومبادراتهم الرائدة، في مواجهة ومكافحة (جائحة) كورونا المُستجد وتداعياتها.

دافع قوي

وأكد خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد لمبنى الإسعاف أثلجت جميع قلوب العاملين في المؤسسة، وأعطتهم دفعة قوية للعمل والتضحية للعمل في مواجهة كوفيد 19.

وقال: إن سموه اطلع خلال الزيارة على كل الآليات التي طورتها المؤسسة مع بداية ظهور فيروس كورونا وانتشاره في الدولة، ومنها الكبسولة والخوذة الذكية وكابينة الإسعاف، إضافة إلى الآليات الأخرى، واستمع سموه إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل هذه الآليات، والخدمات التي يقدمها رجال الإسعاف في الخطوط الأمامية في مواجهة الفيروس الذي يمتاز بسرعة وشدة انتقاله.

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