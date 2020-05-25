خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني القادة بالعيد

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة، بمناسبة عيد الفطر السعيد، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة، بمناسبة عيد الفطر السعيد، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عُمان الشقيقة، ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيق، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة وتمنيات سموه لشعوبهم الخير واليمن والبركة ولبلدانهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

وأعرب قادة الدول الشقيقة عن أسمى تهانيهم وتمنياتهم إلى سموهما بمناسبة عيد الفطر المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه، ويديم عزها ورفعتها.

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