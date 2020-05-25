«تقنية الوطني» تناقش دور وزارة الطاقة في تطوير الصناعات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

بدأت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد عبر تقنية «فيديو كنفرانس»، برئاسة عائشة راشد ليتيم، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».

تتكون اللجنة من كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، ويوسف عبد الله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، ومريم ماجد بن ثنيه، وصابرين حسن اليماحي.

وقالت ليتيم إن اللجنة تناقش موضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية» وفق المحاور التالية: الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.

وأشارت ليتيم إلى أن اللجنة ناقشت، خلال الاجتماع، إعداد استبيان إلكتروني في شأن موضوع «جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وناقشت اللجنة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، ضمن المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.

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