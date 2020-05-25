تدشين نصب ميدان خورفكان

المصدر: الشارقة - وام

دشنت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، أمس، «نُصب ميدان خورفكان» وهو عبارة عن مبخرة تقليدية ضخمة في مدخل مدينة خورفكان التاريخية العريقة، لتكون رمزاً للترحيب بضيوف المدينة من كافة إمارات الدولة والسياح من مختلف أنحاء العالم.

وقال المستشار المهندس صلاح المهيري، مستشار دائرة التخطيط والمساحة نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة: «إن مشروع «نصب ميدان خورفكان» هو إحدى مكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد واحدة من مبادرات كثيرة اختصها سموه بمدينة خورفكان، والتي تم تنفيذها مؤخراً ضمن الخطة التنموية والتطويرية للمناطق الشرقية والمنطقة الوسطى.

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