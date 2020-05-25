لا شكاوى.. والتزام تام بالإجراءات الاحترازية في دبي أول أيام العيد

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن أول يوم عيد الفطر السعيد في ظل أزمة «كورونا» العالمية اتسم بالالتزام الكبير من قِبل أفراد المجتمع، إذ انتشرت الدوريات في كل أنحاء دبي للتأكد من تطبيق الجميع للتباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم المساعدة، وبيّن أنه لم يتم رصد أي شكوى خلال أول أيام عيد الفطر.

وأشار اللواء الغيثي لـ«البيان» إلى «أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة آتت ثمارها»، موجهاً الشكر الجزيل لأفراد المجتمع على التزامهم الكبير بالتعليمات التي تصب في مصلحتهم وتهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، ونوه بأنه يمكن الاتصال على الرقم 901 في حالة الحاجة إلى المساعدة.

وقال اللواء الغيثي: «إن شرطة دبي حرصت على بث الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعايدة الجمهور وتهنئتهم بحلول عيد الفطر السعيد، وحثهم على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة»، داعياً الجمهور إلى مواصلة الوعي والالتزام التام بالتعليمات حتى تنتهي أزمة «كورونا»، وتمنى اللواء عبد الله الغيثي السلامة للجميع.

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