مكتوم الشريفي يهنئ المنتسبين في خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

قدم اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وكافة المواطنين والمقيمين في الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

وإلى ذلك هنأ اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، منتسبي شرطة أبوظبي في خط الدفاع الأول في منطقة العين من ضباط وأفراد المناوبين بعيد الفطر المبارك، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم.

واطلع على سير العمل بالنقاط الأمنية، كما استمع إلى شرح عن الخوذة الأمنية للكشف عن الحرارة، وذلك في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بالحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

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