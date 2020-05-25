2.3 مليون مكالمة تلقتها شرطة دبي منذ بداية 2020

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تلقى مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، 2 مليون و300 ألف مكالمة من بداية العام وحتى يوم أمس عبر الرقم 999 وعبر الرقم 901. وذلك بحسب العقيد تركي بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي.

وكشف العقيد تركي بن فارس أنه تمت إعادة جدولة مواعيد عمل الموظفين، وتم تطبيق التباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية في المركز ورغم كل الإجراءات لم يتأثر عمل مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، حيث تمكن من الرد على هذا الكم الهائل من المكالمات والتي فاقت الأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي وبسهولة ويسر وسرعة.

أسئلة

وحول ماهية المكالمات التي تلقاها المركز، أوضح مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، أن أغلب المكالمات كانت تدور حول الإجراءات الاحترازية المطبقة في دبي لمكافحة انتشار وباء «كورونا»، حيث تكررت الأسئلة الخاصة بفترات التعقيم الوطني والمحظورات التي ينبغي على الجمهور الحذر منها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والمساهمة مع الجهات المعنية في الدولة بالحد من انتشاره والسيطرة عليه.

وبين العقيد تركي بن فارس «أن الخبرة الكبيرة والجهود الاستثنائية لكافة العاملين في المركز، مكنتهم من الرد على كافة الاستفسارات، وتقديم كل العون الممكن للمتصلين، لضمان أمنهم وسلامتهم».

وأكد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، أنه في مقابل ارتفاع عدد المكالمات الخاصة بالاستفسار عن الإجراءات الاحترازية المُصاحبة لبرنامج التعقيم الوطني، لوحظ انخفاض كبير في عدد المكالمات المُتعلقة بالبلاغات الجنائية والمرورية، وهذا يرجع لالتزام غالبية أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية المتبعة وعدم الخروج من المنزل خلال فترة التعقيم الوطني.

حرفية

وناشد العقيد تركي بن فارس، أفراد الجمهور، الاتصال بالرقم 999 في الحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم 901 في حال الاستفسار عن الخدمات المُقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على المكالمات، ومساعدة الجمهور بحرفية عالية، من أجل تقديم كافة أشكال العون والتي تضمن للجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وزواراً راحتهم، وتحقق أعلى مستويات رضاهم.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس، بثت تقريراً مصوراً من مركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي يظهر الجهود الكبيرة للشرطة في آلية إدارتها لأزمة «كورونا» بشكل متميز ما ساهم في تقديم المساعدة بسرعة كبيرة وكفاءة عالية، وأوضح التقرير أن البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، وإمارة دبي على وجه الخصوص أسهمت في التميز بالتعامل مع أزمة كورونا، وأضاف التقرير: «إن أجهزة الضبط المتنوعة وانتشار الدوريات بكافة أنواعها ساهمت في إدارة أزمة فيروس كورونا بطريقة ناجحة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز