64 ألف ذبيحة جهّزتها «مسالخ أبوظبي» خلال رمضان

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

استطاعت بلدية مدينة أبوظبي تجهيز 64 ألفاً و392 ذبيحة مختلفة من الأغنام والماعز والأبقار والجمال والغزال في مسالخ الامارة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب خلفان المحيربي رئيس قسم المسالخ في بلدية أبوظبي.

ونوه المحيربي أن المسالخ وبناء على التزامها المعايير الصحية التي تضمن وصول ذبائح مطابقة للاشتراطات الصحية إلى الجمهور، فقد قامت خلال الفترة ذاتها بإعدام واستبعاد 199 رأساً من المواشي غير الصالحة للاستهلاك، وتم رفضها والتخلص منها حسب الطرق الصحية والبيئية المتبعة حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتفصيلاً؛ أوضح المحيربي أن الذبائح خلال شهر رمضان المبارك تضمنت 36 ألفاً و592 رأساً من الأغنام، و25 ألفاً و175 رأساً من الماعز، و1135 رأساً من الأبقار، و764 رأساً من الجمال، و726 رأساً من الغزلان، بينما بلغت الإعدامات الكلية 199 رأساً، مع الالتزام التام في مسالخ أبوظبي بإجراءات فحص الحيوانات من قبل الأطباء البيطريين قبل الذبح وبعده، للتأكد من خلوها من أي مرض، وتوفير لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي ووفقاً لأرفع المعايير الصحية.

جهوزية

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد أعلنت عن جاهزية مسالخها لاستقبال الجمهور الكريم خلال عيد الفطر السعيد، مؤكدة اكتمال الكادر الطبي البيطري وتوفير العدد الكافي من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، وكافة المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ.

وحول ساعات دوام مسالخ أبوظبي خلال عيد الفطر السعيد، أكدت البلدية أن مسالخ الجمهور سوف تستقبل المتعاملين خلال أيام عيد الفطر من الساعة 7 صباحاً لغاية 6 مساء على مدار أيام الأسبوع، ويتم إغلاق نافذة الفواتير الساعة الخامسة والنصف مساء لإجراء عمليات صيانة وتنظيف صالات الذبح تحت إشراف أطباء بيطريين، أما أوقات عمل مسلخ أبوظبي الآلي فمن الساعة 7 صباحاً لغاية 3 مساءً وستتم مباشرة العمل اليوم الاثنين.

إجراءات

وبشأن الإجراءات الخاصة للتعامل مع الوضع الراهن في المسالخ في ظل استمرار وباء «كورونا» أوضحت البلدية حرصها على صحة مرتادي المسالخ، سواء من الجمهور أو من العاملين فيها، ولهذا فقد تم تقسيم الكوادر العاملة في المسالخ من الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة إلى مجاميع بحيث يكون دوام كل مجموعة في أيام مختلفة عن بقية المجموعات منعاً للاختلاط، وضمان سير العمل بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة التباعد الجسدي والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص، وارتداء الكمامات والقفازات خلال ساعات العمل، وكذلك الفحص اليومي لدرجات حرارة أجسام العاملين والتأكد من الحالة الصحية العامة، واستمرارية أعمال التعقيم لجميع مرافق المسالخ والأماكن العامة.

وعن كيفية تعامل المسالخ بشأن تطبيق آلية التباعد بين المتعاملين في مسالخها، أوضحت أن المسالخ تقدم إلى الجمهور الكريم خدمة استلام الأغنام الحية من سياراتهم الخاصة وتجهيزها حسب رغبتهم، وتوصيل اللحوم إلى سياراتهم دون الحاجة إلى انتظارهم في صالات انتظار الجمهور منعاً للاختلاط والتزاحم.

يذكر أن بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال إدارة الصحة العامة، نفذت قبيل رمضان حملة توعوية لأصحاب محلات بيع المواشي في السوق والعاملين فيها، بالتعاون مع الشركات المشغلة والمستثمرة للمسالخ وأسواق المواشي في أبوظبي.

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