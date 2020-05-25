المصدر: أبوظبي - وام

قدّم العاملون في الاتحاد النسائي العام - في مساهمة رمزية - بمناسبة عيد الفطر المبارك «كسوة العيد» للمشارِكات في برنامج حفظ السلام والأسر المتعففة، وذلك سيراً على خطى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الشخصية الرائدة في مجالات العمل الإنساني التي استطاعت برسالتها الإنسانية الوصول إلى الملايين من خلال أياديها البيضاء التي تمتد إلى كل ذي حاجة داخل الدولة وخارجها.

وقالت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام: «إن هذه المبادرة تأتي من منطلق حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة بترسيخ القيم النبيلة وغرس مفاهيم الخير والعطاء، لتستمر الإمارات في دعم ومساندة المحتاجين بشتى أنواع المساعدات وفي المجالات كافة، ترجمة لرؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وتمثلت كسوة العيد بهدايا عينية كالملابس والعطور التي تم تقديمها من قبل العاملين في الاتحاد النسائي العام لمنتسبي البرنامج، إضافة إلى بعض الأسر المتعففة، حرصاً من إدارة الاتحاد النسائي العام على مشاركة الجميع فرحة العيد.

يذكر أن المستفيدين من هذه المبادرة من المنتسبين إلى برنامج حفظ السلام من الجمهورية اليمنية «سقطرى» وموريتانيا الموجودين في مدرسة خولة بنت الأزور، وعددهم 32 منتسباً، إضافة إلى بعض الأسر المتعففة.

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