محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر مع عدد من ملوك وقادة الدول الشقيقة

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيق ومعالي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بهذه المناسبة المباركة وتمنيات سموه لبلدانهم مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار.

فيما أعرب قادة الدول الشقيقة عن أسمى تهانيهم وتمنياتهم إلى سموهما بمناسبة عيد الفطر المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه وأن يديم ازدهارها في ظل قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويسبغ على سموه موفور الصحة و العافية والسعادة .. متمنين أن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والأمان والاستقرار.

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