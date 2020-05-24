بالفيديو.. ضاحي خلفان يتقبل تهاني العيد من الأهالي والأصدقاء عن بعد

المصدر: دبي - البيان

في مبادرة طيبة لاقت استحسان أهالي منطقة جميرا الثالثة، قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالالتقاء بأهالي منطقته بالتواصل معهم عن بعد في مجلس افتراضي من خلال الوسائل المرئية، وتبادل معهم التهاني والأحاديث الودية.

وقال معاليه إن هذا اللقاء كان فرصة رائعة، استعدنا فيها روح اللقاءات الجميلة التي منعتها الظروف الحالية لجائحة كورونا، وكان مجلسا مفعما بالاخوة والمودة.

ولاقت هذه المبادرة الطيبة لمعاليه فرحا كبيرا من قبل أهالي منطقة جميرا رقم 3، الذين تعودوا على زيارة معاليه في مجلسه العامر في كل مناسبه، وتأتي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة بالإلتزام بالتباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وعدم التجمع حفاظاً على سلامة الجميع.

وتمكن أهالي المنطقة من كبار المواطنين وشبابها من تبادل التهاني والتبريكات مع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ومع بعضهم البعض بمناسبة عيد الفطر السعيد، ودارت بينهم الأحاديث الودية وتبادل الآراء والاطمئنان على الأهل وكبار المواطنين من أهالي المنطقة.

وبارك معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، هذه المبادرة الطيبة ووجه باستمراريتها مساء كل يوم جمعة، الأمر الذي أسعد أهالي المنطقة وأدخل السرور إلى قلوبهم بهذا التواصل الاجتماعي الذي جمع بين الأهل والأقرباء والأصحاب حتى ولو كان عن بعد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز