أمطار الخير مصحوبة بالبرد على الإمارات في أول أيام العيد

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

هطلت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة كانت مصحوبة بالبرد على مليحة وحمده ومحافز بالشارقة، كما سقطت أمطار غزيرة على طريق أبو ظبي ـ العين وشارع الشيخ محمد بن راشد بين أبو ظبي ودبي وكانت متوسطة على لهباب في دبي وغزيرة على طريق أبو ظبي ـ سويحان، ومختلفة الشدة على مناطق متفرقة في دبي وأبو ظبي والعين وخفيفة إلى متوسطة على جنوب الوثبة في أبو ظبي.

كما سقطت أمطار غزيرة على السلامات في العين والمدام بالشارقة مع تساقط البرد على فلي، وغزيرة على مرقب وطريق العين ـ دبي ومتوسطة الشدة على الفقع والشويب وأم غافة وملاقط وخطم الشكلة والهير في العين.

ومع تمركز امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، مصحوبا بامتداد منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا تشكلت اليوم السحب الركامية بعد الظهر شرقا وشمالا ثم امتدت إلى بعض المناطق الداخلية مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة ومختلفة الشدة على بعض المناطق، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحيانا مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة نهارا وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في حال انعدام الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياه.

ودعت شرطة أبو ظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الممطرة ودعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم غد "الاثنين" صحوا إلى غائم جزئيا، مع فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر، شرقا وشمالا، تمتد على بعض المناطق الداخلية، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، ويكون رطبا ليل وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحيانا مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة نهارا قد تصل إلى 45 كم/س.

كما يتوقع المركز الوطني ان يكون طقس الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا وشمالا، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، ورطب ليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا.

وسُجلت اليوم أعلى درجة حراة على الدولة في سيح السلم بواقع 45.3 درجات مئوية عند الساعة الثانية ظهرا، بينما سجلت أقل درجة في ركنة بواقع 20 درجة مئوية عند الساعة الرابعة صباحا.

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