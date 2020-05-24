الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، شرقاً وشمالاً، تمتد على بعض المناطق الداخلية، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

وقال المركز إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س أحياناً ويكون الموج الخليج العربي خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:35 المد الثاني عند الساعة 02:19 والجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند الساعة 20:01 وفي بحر عمان يكون خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 58: 11 والمد الثاني عند الساعة 22:51 والجزر الاول عند الساعة 17:39 والجزر الثاني عند الساعة 05:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 27 85 15

دبي 42 26 70 20

الشارقة 43 25 80 15

عجمان 42 26 75 15

أم القيوين 42 24 65 15

رأس الخيمة 43 25 70 15

الفجيرة 39 30 80 35

العين 42 29 75 15

ليوا 45 23 90 25

الرويس 41 24 85 25

السلع 40 24 80 25

دلما 35 26 85 20

طنب الكبرى 37 26 85 20

طنب الصغرى 37 26 85 20

أبو موسى 37 26 85 20



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