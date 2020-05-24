بريطانية: دبي اتخذت إجراءات احترازية عالمية المستوى في التصدي لكورونا

المصدر: دبي- وائل نعيم

أشادت سيدة بريطانية مقيمة في دبي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الامارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19 "، وذلك عبر لقاء أجرته معها إذاعة بريطانية محلية، وانبهر المذيع بالمستوى التي قدمته إمارة دبي في التصدي لهذه الجائحة العالمية منذ انتشارها، ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فيديو عن هذا اللقاء.

وقالت السيدة البريطانية إن زوجها وابنتها يعملان في بريطانية وقدما في 17 مارس الماضي لزيارتها في دبي، وعندما غادرا بالامس من دبي وصلا إلى مطار هيثرو الدولي عند الساعة 12 ظهراً، مشيرة إلى أن الرحلة من مطار دبي الدولي مختلفة عن أي رحلة أخرى قاما بها، حيث إن ارتداء الكمامة والقفاز في مطار دبي إلزامي ويتم فحص المسافر بشكل سريع لدى وصوله للمطار ويتم إجراء فحصين لدرجة الحرارة مرة عند تسجيل الوصول وأخرى عند الصعود للطائرة، ويطبق على متن الطائرة التباعد الاجتماعي وترك مسافة بين المقاعد.

وردت السيدة البريطانية على سؤال المذيع حول إلغاء المقعد الموجود في الوسط بالطائرة فقالت: اعتقد أن زوجي وابنتي كانا يجلسان على 3 مقاعد وهناك مقعدان فارغان بينهما وبين شخصين آخرين وهذا الامر مريح جداً وعندما تحدثت معهما عندما وصلا إلى مطار هيثرو قالا: إن الشيء المثير للاهتمام هو الفرق بين مطاري دبي وهيثرو، حيث لم يلاحظا في مطار هيثرو أي فحص لدرجة الحرارة يتم إجراؤه للقادمين، إلا أن هناك كاميرا حرارية في مكان ما تقوم بفحص الناس وأنا لا أعتقد ذلك وشاطرها المذيع الاعتقاد نفسه.

إجراءات احترازية

وتابعت السيدة البريطانية: المسح الحراري متوفر في دبي بمراكز التسوق فإذا ذهب أي شخص إلى مراكز التسوق أو سوبرماركت قبل ان يدخل يجد رجل الامن "الحارس" ومعه ميزان حرارة ليزري ويقوم بفحص حرارته قبل السماح له بالدخول، والحقيقة أن الامر المفاجىء أنه لا يوجد مثل هذه الإجراءات في مطار هيثرو الدولي، حيث لا يوجد حجر صحي الزامي ولا حتى العزل الذاتي. ولم ياخذوا عنوان زوجي قبل مغادرته مطار هيثرو.

وأشارت السيدة البريطانية إلى أن زوجها وابنتها يعملان في بريطانيا وهي تعمل في دبي وجاءا لزيارتها في منتصف مارس الماضي خلال فترة الاغلاق و«النقطة المثيرة للاهتمام أنه في دبي منذ وصول زوجي وابنتي كان هناك عزل صحي ذاتي الزامي وتفرض غرامة على المخالفين إذا خرجوا اثناء فترة العزل، وزوجي وابنتي لم يخرجا طيلة 14 يوماً لأنهما يعلمان أنهما إذا خرجا فإن هناك غرامة محتملة».

وانبهر المذيع بسماعه هذا الإجراءات وسألها هل هي قائمة حتى الآن، فأجابته السيدة البريطانية نعم لا تزال قائمة هذه الإجراءات والسبب الذي منعني من السفر إلى بريطانيا أنه عند العودة لدبي سأخضع لهذه الإجراءات، حيث يتم فحص كورونا للقادمين عن طريق مسحة الانف وثم يضعون القادمين في فنادق خاصة وهي مراكز الحجر الصحي، حيث حولوا تلك الفنادق إلى مراكز للحجر الصحي، ويجب أن يقيم فيها القادم إلى دبي 14 يوماً، وهذا ينطبق على جميع القادمين، ففي البداية بداؤوا تطبيقه على القادمين من الصين بعدها بدأ تطبيقه على جميع القادمين من مختلف الدول.

وفي ردها على سؤال حول اعتقادها أن تطبق بريطانيا ما تم تطبيق في دبي من إجراءات احترازية قالت السيدة البريطانية أعتقد أنها خطوة متأخرة لماذا الانتظار حتى شهر يونيو فالأعداد في الدول الاخرى تنخفض ويجب الاخذ بعين الاعتبار الدولة التي يأتي منها المسافر.

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