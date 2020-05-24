سلطان بن خليفة يهنئ رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام بالعيد

المصدر: وام

هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الفطر السعيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" راجياً المولى عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات راجياً المولى أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات و على دولتنا مزيداً من التقدم والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة.

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