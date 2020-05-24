سيف بن زايد: أعاده الله بالصحة والخير

المصدر: دبي - البيان

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال عبر «تويتر»: «أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر لسيدي الشيخ خليفة بن زايد وسيدي الشيخ محمد بن راشد وسيدي الشيخ محمد بن زايد وإلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات وجميع الشعوب أعاده الله بالصحة والخير والسلامة على الجميع».

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