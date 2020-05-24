خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس باكستان في ضحايا تحطم طائرة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في ضحايا تحطم طائرة ركاب في مدينة كراتشي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الدكتور عارف علوي.

عزاء

وتقدمت دولة الإمارات بخالص العزاء إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعباً في ضحايا تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي الباكستانية، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان في هذا المصاب الجلل، معربةً عن خالص مواساتها لحكومة باكستان ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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