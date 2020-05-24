إحصاء «البيان »: فحوصات «كوفيد» تلامس حاجز مليوني فحص

المصدر: دبي ـ البيان

لامس إجمالي عدد الفحوصات التي أجراها القطاع الصحي في الإمارات حتى أمس حاجز المليوني فحص على مستوى الدولة، حيث بلغ 1954234 فحصاً لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي وفقاً لإحصاء «البيان» بالاستناد إلى الأرقام الرسمية المعلنة، وذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 28704 حالات إصابة.

وتستمر الوزارة في توسيع نطاق الفحوصات، ولا تزال جهود كوادرنا في خط الدفاع الأول مستمرة، في إطار تكثيف وتوسيع الفحوصات على مستوى الدولة، وبمقارنة بسيطة فإن نسبة الحالات المسجلة إلى إجمالي الفحوصات حتى أمس يقدر 1.46%، وتؤكد هذه النسبة وحجم الفحوصات كفاءة وقوة النظام الصحي في الدولة، وتبرز بنفس الوقت حجم وجهود العاملين في خط دفاعنا الأول، من أطباء وممرضين وكوادر إدارية ومتطوعين، ممن يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية هذه الفحوصات، والتي تسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس واحتوائه.

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