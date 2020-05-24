«صحة» تعلن أوقات عمل منشآتها في عيد الفطر

المصدر: أبوظبي- البيان

أفادت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بأن أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لها ستواصل عملها على مدار الـ 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك فيما تواصل طواقمها الطبية والتمريضية والإدارية تقديم الرعاية الطبية وفقاً لأعلى المعايير العالمية للمصابين بفيروس «كورونا» المستجد خصوصاً في مستشفيات العين، والرحبة والمفرق.

وأوضحت «صحة» أن العيادات الخارجية في جميع مستشفياتها ستغلق أبوابها خلال إجازة عيد الفطر على أن تعاود عملها كالمعتاد بعد الإجازة يوم الأربعاء المقبل باستثناء العيادات الخارجية في مستشفى الوجن التي ستعمل من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً.

وتعمل «عيادة كوفيد 19» في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة» طيلة أيام العيد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً وتفتح عيادة التروية وأمراض الدم للراشدين يوم الثلاثاء المقبل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأعلنت الشركة أن عدداً من مراكز المسح الوطني المخصصة للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد ستفتح ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستفتح مراكز مدينة زايد الرياضية، والوثبة، والباهية في أبوظبي، والهيلي، وعشارج في العين من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، بينما تفتح مراكز المسح الوطني في الخوانيج بدبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة من 10صباحاً حتى 6 مساءً.

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