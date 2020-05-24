60 ألف مكالمة عبر «استجابة» خلال الشهرين الماضيين

المصدر: أبوظبي- البيان

بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الإمارات، عن تلقي نحو 60 ألف مكالمة عبر مركز اتصال «استجابة» خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تم من خلالها الرد على استفسارات وتعليقات وحجز مواعيد، أو طلبات فحص تتعلق بفيروس «كوفيد 19» منذ انتشاره في الإمارات.

خلال هذه الفترة القصيرة، قامت شركة «صحة» بتكريس 238 فرداً مؤهلاً ومدرباً من متطوعين، وموظفين إداريين وأطباء من موظفي شركة «صحة» لدعم مركز اتصال «استجابة»، والذي اطلقته دائرة الصحة أبوظبي العام الماضي وتم التنسيق مع شركة «صحة» للتعاون في إدارته لمواجهة تحدي كوفيد 19، والمساعدة في الرد على المتصلين وإعانة المجتمع على تجاوز تحديات هذه المرحلة الصعبة.

وقال الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي لدائرة العمليات في شركة «صحة»: « تحرص«صحة»على استكشاف طرق فعّالة لدعم احتياجات أفراد المجتمع من خدمات الرعاية الصحية خلال هذه الظروف الاستثنائية، وفي الوقت الذي تكون فيه الحاجة ماسة لأحدث الوسائل المتقدمة والابتكارات في طرق العلاج، فإنه من الأهمية بالتوازي مع ذلك أن يتم التواصل مع أفراد المجتمع بشكل مباشر، واعطائهم الإجابات حول استفساراتهم والمعلومات الصحية السليمة التي يحتاجونها».

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