محمد بن زايد: نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يحفظ بلادنا وأهلنا

المصدر: دبي - البيان

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحاديث الودية مع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين خلال اتصال مرئي.

وقال سموه في تدوينة عبر حساب أخبار سموه في «تويتر»: «تبادلت خلال اتصال مرئي مع الشيخ طحنون بن محمد الأحاديث الودية.. نسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ بلادنا وأهلنا، ويوفقنا لتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر قوة وعزيمة.. وتمنياتنا للجميع كل الخير والصحة والسعادة والأمان بمناسبة عيد الفطر المبارك».

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