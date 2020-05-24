«ملتقى افتراضي»: نفتقد ثقافة الاستثمار بالابتكار عربياً

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أجمع المشاركون في جلسة عن بعد بعنوان «ملتقى العرب الافتراضي للابتكار» نظمتها شرطة دبي على أنه آن الأوان لإيجاد وزارة للابتكار في كل دولة .

وناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي في تحقيق تقدم ملموس وريادة في الابتكار ومنها هدر الطاقات على التسليح وكرة القدم وسوشيال ميديا وغيرها، وإهمال أهمية وحتمية الابتكار والتحول الرقمي من قبل الحكومات العربية، وعدم وجود حضانات للمبتكرين والمخترعين في العالم العربي، وعدم وجود ثقافة الاستثمار في الابتكار، وعدم وجود منهجية موحدة ريادية للابتكار على مستوى الأمة العربية.

أدار الجلسة الرائد خالد المزروعي من شرطة دبي وشارك فيها الدكتور محمود الرواجبة مستشار في الابتكار الحكومي واستشراف المستقبل في دولة فلسطين والمخترع عبدالله المقبل المدير التنفيذي لشركة ابتكار الأعمال من المملكة العربية السعودية والمستشار مراد القاسم المدير التنفيذي لشركة ساري للاستشارات من المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة فاطمة أحمد حاصلة على دكتوراه في استشراف المستقبل وصنع السياسات من الإمارات، والمحامي مالك حنوف مدير الملكية الفكرية للشرق الأوسط وإفريقيا لشركة لويس فيتون من لبنان .

وقال المخترع عبدالله المقبل: إن المخترع في الدول العربية مطالب بأن يكون كل شيء وأن يكون المخترع والممول والمهندس والمسوق وكل شيء فلا يوجد دعم حقيقي للمخترعين العرب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز