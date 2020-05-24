مبتعثون إماراتيون: علمنا في خدمة الوطن

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ضمن مبادرة «أطروحة في 3 دقائق» عن بعد والتي يقدمها مجلس الطلبة المبتعثين في شرطة دبي بالتعاون مع المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة وإدارة البعثات والاستقطاب تم التعرف على النماذج المشرفة من المبتعثين الإماراتيين في تخصصات مختلفة فأكدوا أنهم ينتظرون إنهاء بعثاتهم والرجوع إلى الدولة لتطبيق ما تعلموه وخدمة الوطن، كما استضافت الندوة الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لمؤسسة نور دبي.

وقال النقيب الدكتور عبدالله الشيخ رئيس مجلس الطلبة المبتعثين في شرطة دبي مقدم الندوة: إن سلسلة الندوات التي قدمتها شرطة دبي خلال شهر رمضان تهدف إلى تسليط الضوء على أبحاث شباب دولة الإمارات المبتعثين في مختلف دول العالم وعدد من النماذج المشرفة لمبتعثين شباب تمكنوا من تحقيق إنجازات عالمية في مجالات تخصصية مختلفة.

بدأت الندوة بمقدمة عن الضيف الرئيس الدكتورة منال تريم الحائزة 28 جائزة وتكريماً، كما أنها عملت على استدامة العمل التطوعي وفق أهداف التنمية المستدامة بترؤسها مؤسسة نور دبي وتوفير 77 مليون جرعة دواء و365 ألف عملية في 22 دولة نجحت في إعادة البصر إليهم، كما نالت ثقة قيادة الدولة حيث تم تكليفها بإعداد السياسات الصحية في دبي.

مسيرة

واستعرض الرائد محمد المري الخبير البيولوجي والحمض النووي بشرطة دبي، مسيرته المهنية والتعليمية حيث إنه طالب دكتوراه في علم الجينوم البشري بجامعة كامبردج، وحاصل على شهادة الماجستير في العلوم الوراثية البشرية من جامعة إمبيريال كولدج لندن – المملكة المتحدة . كما شاركت في الندوة شيخة المزروعي طالبة دكتوراه في جامعة كنجز كوليدج لندن وأشارت أن طموحها تأسيس مركز أبحاث وزراعة خلايا جذعية في الدولة.

وأفاد أحمد الزيدي محلل بيانات ومهندس ميكانيكي لأدنوك بأنه مهتم بتحليل تأثير القرارات السياسية في سعر الصرف وتثمين الخدم المالية لتقليل الخسائر ورفع الأرباح . وأكدت حنان أحمد الملا الخبير الجنائي في البيولوجي والحمض النووي بشرطة دبي أنها تعمل على تطوير القطاع الصناعي للدولة من خلال البحث العلمي.

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