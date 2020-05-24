طقس حار مع فرصة لسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك من اليوم إلى يوم الثلاثاء المقبل حاراً بوجه عام مغبراً غائماً جزئياً على بعض المناطق نهاراً مائلاً للحرارة إلى معتدل ليلاً مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية خاصة يومي الأحد والإثنين وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والغربية من الدولة.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية.. خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تصبح نشطة السرعة وقوية أحياناً نهاراً مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة. ويكون موج البحر خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان. وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل والجزر ما بين 35 و40 والمناطق الداخلية ما بين 41 و46 والمناطق الجبلية ما بين 26 و35.

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