خطة لتأمين الحركة المرورية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن إدارة المرور والدوريات، انتهت من وضع خطتها لتأمين الحركة المرورية خلال عيد الفطر السعيد، والإجازة المرافقة له، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرقات الرئيسة، وفي مختلف مناطق الإمارة، وذلك منعاً لتشكل الازدحام، ومتابعة التزام الجمهور بتقييد الحركة المرورية المصاحبة لبرنامج التعقيم الوطني.

وذكر أنه سيتم نشر 50 دورية مرورية ودورية أمان في مختلف المناطق على مدار الساعة، لضبط الحركة المرورية، ومنع التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق عجمان، وذلك ضمن سلسة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

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