«طوارئ» عجمان يتابع التعامل مع الجائحة

المصدر: عجمان- البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان اجتماع الفريق لمناقشة سبل التصدي لمرض كورونا، بحضور مدراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة.

وثمن قائد عام شرطة عجمان جهود الفريق في سبيل تحقيق الأمن والأمان، ومتابعة تنفيذ اجراءات مواجهة فيروس كورونا في إمارة عجمان، داعياً إلى تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق لتحقيق أعلى مستوى من الاستعداد والجاهزية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للتصدي للفيروس والحيلولة دون انتشاره.

واستعرض العميد محمد عبد الله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب الإجراءات المتبعة فيما يخص مخالفي الإقامة وكيفية التعامل معها والحلول الناجحة بما يتناسب مع الوضع الراهن.

كما عرض حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية جاهزية المنطقة الطبية لإنشاء المستشفى الميداني الجاري إنشاؤه، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات اللازمة لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة جاهزية الجهات المحلية المعنية بخصوص مراكز الحجر الصحي، وآلية تقديم الدعم اللوجستي للعاملين من الجمعيات الخيرية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

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