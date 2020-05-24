365 ألف ساعة عمل لتعقيم 23 ألف كم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن تنفيذ 365 ألف ساعة، لتعقيم قرابة 23 ألف كيلومتر، بسواعد أكثر من 1182 عاملاً ومهندساً، واستخدام روبوت يعمل بنظام القيادة الذاتية، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

واستعرضت دائرة البلديات والنقل الجهود والنتائج التي حققتها حتى الآن ضمن مشاركتها في برنامج التعقيم الوطني، والذي يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشارت إلى تعقيم أكثر من 48 ألف آلية لنقل مصابي فيروس كورونا المستجد، وأكثر من 6000 مركبة أجرة و627 حافلة نقل عام، مشيرة إلى أنها تقوم باستهلاك 4.5 ملايين لتر من المياه يومياً للغسيل والتعقيم، و14 ألف لتر يومياً من مواد التعقيم، وذلك باستخدام 861 معدة.

ومن ناحية أخرى، أبرمت دائرة البلديات والنقل، 4 اتفاقيات مع عدة بنوك مختلفة لتقديم خدمة «خطة الدفع الميسر»، والتي تتيح لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من هذه البنوك إمكانية تقسيط رسوم الخدمات المقدمة لمتعاملي الدائرة والجهات التابعة لها، حيث يمكن للجمهور الاستفادة من هذه الخدمة عبر القنوات الرقمية للدائرة والجهات التابعة لها ومنصة «سمارت هب».

وكانت دائرة البلديات والنقل قد كشفت عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أبوظبي بنسبة 34% لتصل إلى 6.3 مليارات درهم في شهر أبريل الماضي من خلال 2617 صفقة عقارية، مقابل ما قيمته 4.7 مليارات درهم تمت من خلال 1840 صفقة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بيانات الدائرة إلى أن الرهون العقارية استحوذت على 60% من إجمالي التداولات العقارية في شهر أبريل 2020، لتصل إلى ما قيمته 3.8 مليارات درهم .

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