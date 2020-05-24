لجنة في المجلس الوطني تناقش التلاحم الأسري

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته «عن بعد» عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، بحضور ممثلي هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسين وهما استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

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