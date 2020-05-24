إدارة مسجد آل مكتوم في دندي توزع سلالاً غذائية

المصدر: أسكتلندا - وام

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، وكلية آل مكتوم للتعليم العالي بدندى، قامت إدارة مسجد آل مكتوم الواقع بجوار الكلية بتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين من المسلمين والطلبة الموجودين في مدينة دندى باسكتلندا خلال شهر رمضان المبارك.

وأثنى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، على جهود إدارة مسجد آل مكتوم والكلية في إعداد السلال الغذائية وتوزيعها مساهمة منها في خدمة المجتمع المحلي بدندى.

وقال أبو بكر جابر مدير كلية آل مكتوم للتعليم العالي إن مسجد آل مكتوم في دندى ينفذ منذ تأسيسه برنامج إفطار صائم في شهر رمضان، وهذا العام نظراً لتفشي وباء فيروس كورونا وإغلاق المساجد في المملكة المتحدة تقرر تقديم سلال غذائية للمحتاجين من المسلمين في مدينة دندى والطلبة الموجودين والمترددين على المسجد أثناء شهر رمضان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز