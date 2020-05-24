سيف الزري: 365 دورية لضبط الحركة المرورية خلال عيد الفطر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

نظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مؤتمراً صحافياً مساء أول من أمس بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون للحديث عن الإجراءات الاحترازية خلال عطلة العيد للحد من انتشار (كورونا)، واستضاف خلاله اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة وفهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية، وبحضور بعض رؤساء تحرير الصحف المحلية.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تطبيقها منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد ستستمر طوال أيام العيد، إضافة إلى عدد من الإجراءات المكثفة من قبل شرطة الشارقة مثل تكثيف الدوريات على مدار 24 ساعة، حيث ستكون هناك 365 دورية بهدف ضبط الحركة الأمنية والتقيد ببرنامج التعقيم والتأكد من التزام الجمهور الإجراءات الاحترازية، وذلك حتى تمر هذه الفترة بأقل نسبة إصابات، مناشداً الجمهور التعاون مع جهود الشرطة الهادفة إلى توفير الحماية والتأكد من سلامة أفراد المجتمع.

مخالفات

وقال: إن عملية التعقيم مستمرة على مدار الساعة، ومن يخالف التوجيهات تفرض عليه المخالفات، وهناك تحديات كبيرة وخصوصاً في المناطق الصناعية التي يبلغ عددها 18 منطقة صناعية، إضافة إلى الصناعية رقم 7، فتم مسح 30 مسكناً عمالياً فيها بعض العمال مصابون بكورونا، مبيناً أن هناك فئة من العمال يتم التعامل مع الأندية الخاصة بهم لبث التوعية لهم باللغة التي يعرفونها حتى نحد من انتشار داء كورونا ورداً على سؤال من بعض رؤساء التحرير حول كيفية مراقبة المنازل التي تكثر أمامها المركبات في إشارة إلى تجمع الأسر، أكد أن الشرطة لا تستطيع طرق أبواب المنازل للتأكد من عدم وجود تجمعات، ولكن نراهن على وعي أفراد المجتمع بالتباعد الاجتماعي، كما أنه من الممكن أن تتم عملية الرصد ومن ثم إرسال رسائل توعية إلى تلك الأسر.

1200

من جهته قال ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة: إن برنامج التعقيم الوطني في الشارقة انطلق مبكراً، كما يتم الفحص اليومي للعاملين في عملية التعقيم من موظفين ومراقبين ومهندسين وعمال حفاظاً عليهم من انتقال العدوى، كما تم تعقيم كافة مباني وأقسام البلدية، وإن هناك 1200 موظف شاركوا في عملية التعقيم، إضافة إلى 900 آلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومنذ بدء عملية التعقيم تم تنفيذ 330 ألف ساعة تعقيم.

حملات

من جهة أخرى أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية سيكون بناء على تطورات الأوضاع الراهنة في ما يتعلق بمدى انتشار الفيروس، والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، كما أن الدائرة كثفت الحملات التفتيشية على الصالونات الرجالية والنسائية .

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