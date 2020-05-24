عبدالله المري يؤكد جاهزية شرطة دبي لاستقبال عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، جاهزية القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الفطر السعيد من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وبالأسواق والمناطق التجارية مع تطبيق قرار النائب العام للدولة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من فيروس كورونا "كوفيد19".

وحثَّ المري بهذه المناسبة أفراد المجتمع على التحلي بروح المسؤولية عبر الاحتفال بعيد الفطر بأنظمة الاتصالات الحديثة عن بعد في الظروف الراهنة وقال: "أعيادنا ارتبطت بعادات التزاور والتجمعات وإقامة الولائم.. وننصح كل أسرة بضرورة تجنب هذه العادات هذا العام، نظراً لخطورة عدم الالتزام والتساهل بالإجراءات الوقائية".. مشدداً على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لعمليات برنامج التعقيم الوطني وأكد ثقته الكاملة بتكاتف أفراد المجتمع واستجابتهم للتعليمات الصحية والإرشادية من أجل صحتهم وسلامتهم.

وتمنى للجميع قضاء إجازة سعيدة في عيد الفطر وقال: "نظراً للظروف الاستثنائية التي نمر به دعونا نتشارك مسؤولية الالتزام بالإجراءات وبمبدأ التباعد الجسدي وترك مسافة لا تقل عن مترين وارتداء الكمامة والقفاز والابتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة والاتصال بالرقم 901 في حالة رصد أفراد المجتمع أي تجاوزات أو مخالفات أو استخدام خدمة (عين الشرطة) على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية".

وتقدم المري بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

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