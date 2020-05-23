طرق دبي تعلن مواعيد عمل خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم ‎مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وقالت إنه وتماشياً مع قرار تمديد "برنامج التعقيم الوطني"، تم تحديث أوقات عمل جميع وسائل المواصلات العامة ومراكز إسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى بعض خدمات الترخيص والمركبات التي أصبحت متاحة إلكترونياً.

المترو

مترو دبي يستأنف رحلاته اليومية وإذا كنت تخطط للخروج، توجه إلى المحطة قبل موعد الرحلة بـ 30 دقيقة ولا تنس أن ارتداء الكمامة إلزامي مع الالتزام بإجراءات السلامة والتباعد الجسدي أثناء التنقل.

يعمل من الساعة 7 صباحاً حتى 9 مساءً.

الترام

ترام دبي يستأنف رحلاته اليومية بشكل اعتيادي وإذا كنت تخطط لاستخدامك الترام توجه إلى المحطة قبل موعد الرحلة بـ 30 دقيقة ولا تنس أن ارتداء الكمامة إلزامي خلال التنقل

من الساعة 7 صباحاً حتى 9 مساءً.

مركبات الأجرة

عودة خدمة مركبات الأجرة بالتعرفة الاعتيادية لكافة الرحلات على متن مركبات الأجرة، مع ضرورة الالتزام بلبس الكمامات والجلوس في الكرسي الخلفي.

من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساءً.

النقل البحري

تستأنف وسائل النقل البحري رحلاتها في دبي مع استمرار إيقاف الخطوط التي تعمل على قناة دبي المائية والرحلات السياحية والخط الذي يربط بين محطة الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة.

سيكون ارتداء الكمامات إلزامي لجميع المستخدمين في جميع الأوقات بالإضافة لضرورة الالتزام باجراءات السلامة والتباعد الجسدي أثناء التنقل .

ساعات العمل من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 7 مساء.

الحافلات عبر المدن

خدمة الحافلات عبر المدن غير متوفرة حتى إشعارٍ آخر.

الحافلات

الحافلات العامة في دبي تعمل الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساءً.

عودة تعرفة الخدمة إلى طبيعتها من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساءً.

خدمات محدودة من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحاً (فقط للمستشفيات).

للحالات الحرجة (من 8:00 مساءً إلى 6:00 صباحاً)

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز