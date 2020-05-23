مواقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تقام صلاة عيد الفطر السعيد غدا في الإمارات في التوقيتات التالية:



أبوظبي: 05:52

دبي 05:47

الشارقة 05:47

عجمان : 05:47

رأس الخيمة : 05:43

الفجيرة: 05:44

أم القيوين: 05:45

كيفية صلاة العيد في البيت

يصلي الرجل صلاة العيد في بيته وتصليها المرأة في بيتها بكيفيتها المعروفة، عند الجمهور خلافا للأحناف- الذين لا يرون أداء صلاة العيد في البيوت-، وصفتها -عند الجمهور - ركعتان بنية صلاة عيد الفطر- يكبر للإحرام، ثم يكبر التكبيرات الزوائد وهي سبع تكبيرات، يفصل بين كل تكبيرة وأخرى بقدر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كبر ست تكبيرات أجزأه فهو مذهب السادة المالكية والحنابلة، ثم بعد التكبيرات يشرع بقراءة الفاتحة والسورة، والأولى أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الأعلى، وفي الثانية الغاشية، أو ما تيسر له، فإذا قام إلى الركعة الثانية كبر التكبيرات الزوائد خمسا بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ الفاتحة والسورة، وبذلك يكون قد أدى صلاة العيد ونال أجرها، كاملا غير منقوص إن شاء الله تعالى.

سنن العيد

وأما بقية سنن العيد من التكبير المطلق الذي يشرع من حين أن يعلم بدخول هلال شهر شوال، إلى الشروع في صلاة العيد، والتكبير المقيد بعد الصلوات في الأضحى، فإن على المسلم والمسلمة أن يؤديه فرادى أو جماعات، فهو من آكد سنن العيد؛ فإنه شرع في العيد، والأمر فيه للندب اتفاقا، فتنبغي المحافظة عليه والإكثار منه.

أما خطبة العيد فليست شرطا لصحة الصلاة، بل تصح صلاة العيد بدونها، كمن يصلي العيد ثم ينصرف، فإن صلاته صحيحة باتفاق أهل العلم، ولا يطلب ممن يصليها في بيته حتى في الأحوال العادية أن يخطب لنفسه أو لمن يصلي بهم في بيته، وكالنساء اللاتي لا يشهدن صلاة العيد في المصليات والمساجد ويصلينها في بيوتهن، فإنه لا يُخطب لهن، وتصح صلاتهن، فمن يصلي العيد في هذا الوضع الاستثنائي من باب أولى.

فعلى المسلم الحريص على فضيلة صلاة العيد في بيته ألا يفوتها لكونها لا خطبة لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز