توقعات الطقس في الإمارات خلال عيد الفطر

المصدر: ابوظبي - البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو الجاري حاراً بوجه عام ومغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق نهاراً ومائل للحرارة إلى معتدل ليلاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية خاصة يومي الأحد والإثنين.

وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والغربية من الدولة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تصبح نشطة السرعة وقوية أحياناً نهاراً مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة، البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة ما بين 35 ـ40 درجة مئويةعلى السواحل والجزر، وفي المناطق الداخلية ما بين 41 – 46 درجة وفي المناطق الجبلية تتراوح ما بين 26 – 35 درجةن بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة TDالسواحل والجزر بين 25 – 28 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية 22 ـ 27 درجة وفي المناطق الجبلية 20 – 26درجة.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحذر أثناء قيادة المركبات نتيجة لتدني الرؤية الأفقية خلال سقوط الأمطار‪ ‬ والغبار والأتربة المثارة.

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