«صحة» تعلن عن مواعيد العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك

المصدر: أبوظبي ـ البيان



أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لها ستواصل عملها على مدار الـ 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تواصل طواقمها الطبية والتمريضية والإدارية تقديم الرعاية الطبية وفقاً لأعلى المعايير العالمية للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، خاصة في مستشفيات العين، والرحبة والمفرق.

وثمنت شركة «صحة» عالياً الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي الذين يحرصون أشد الحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويؤدون واجبهم في كل الأوقات والمناسبات، داعية الله أن يعيد هذا العيد على الجميع وهم في أفضل صحة، وأن يرفع الله هذا الوباء عن البشرية جمعاء.

وأعلنت «صحة» أن العيادات الخارجية في جميع مستشفياتها ستغلق أبوابها خلال إجازة عيد الفطر، على أن تعاود عملها كالمعتاد بعد الإجازة يوم الأربعاء الموافق 27 مايو الجاري، باستثناء العيادات الخارجية في مستشفى الوجن التي ستعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وستكون خدمات التطبيب عن بعد التي تقدمها العيادات الخارجية في مستشفى توام، ومستشفى العين، وخدمة صرف الأدوية إلى المنازل متوقفة خلال أيام العيد على أن تستأنف بعد الإجازة.

كما تعمل عيادة «كوفيدـ 19» في مدينة الشيخ خليفة الطبية طيلة أيام العيد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وتفتح عيادة التروية وأمراض الدم للراشدين يوم الثلاثاء 26 مايو من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

بنك الدم

وسيتم إغلاق بنك الدم في مدينة الشيخ خليفة الطبية أول أيام العيد، ويستأنف العمل ثاني أيام العيد من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 7 مساءً، في حين ستتوفر إمدادات الدم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

أما مستشفى توام في العين فسيتم إغلاق مركز العلاج بالأشعة أول وثاني أيام العيد، فيما يعمل المركز ثالث أيام العيد من الساعة 8 صباحاً وحتى الرابعة عصراً، في حين سيغلق بنك الدم في مستشفى توام خلال إجازة عيد الفطر المبارك بينما ستكون الفرصة متاحة للتبرع بالدم اعتباراً من ثاني أيام العيد، مع توفير إمدادات الدم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، بينما تكون مواعيد زيارة المرضى طيلة أيام الأسبوع من الساعة 5 وحتى 7 مساءً.

مراكز المسح الوطني

وأعلنت شركة «صحة» أن مراكز المسح الوطني في جميع الإمارات والمخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» فستكون مغلقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الجمعة 22 مايو 2020 على أن تعود للعمل يوم الأربعاء 27 مايو الجاري، حسب مواعيدها السابقة قبل شهر رمضان حيث تعمل المراكز في إمارة أبوظبي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، فيما تعمل المراكز في بقيمة الإمارات من الساعة 10 صباحاً وحتى السادسة مساءً.



المراكز الصحية

أما بالنسبة للمراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية، فستكون أوقات العمل خلال اجازة عيد الفطر المبارك في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل في أبوظبي يوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، ومن الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، في حين يغلق المركز يوم الأحد أول أيام العيد ويعود للعمل يومي الإثنين والثلاثاء من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساءً، ومن ثم يستأنف عمله كالمعتاد اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو 2020 من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

وسيتم إغلاق مركزي البطين والمشرف التخصصي للأطفال، ومركز الظفرة للأسنان حتى يوم الثلاثاء على أن تستأنف هذه المراكز العمل يوم الأربعاء 27 مايو الجاري من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً.

وفيما يخص مراكز المنطقة الوسطى من مدينة أبوظبي، والتي تشمل مركز مدينة خليفة والباهية والمقطع، فسوف تعمل اليوم السبت من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، وتغلق أبوابها يوم الأحد، وتعاود العمل يومي الإثنين والثلاثاء من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساءً، ويستأنف مركز مدينة خليفة عمله المعتاد بعد إجازة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 ليلاً، في حين يعاود مركز الباهية عمله المعتاد بعد إجازة العيد من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً والمقطع من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 ليلاً.

وتغلق مراكز الفلاح ومدينة محمد بن زايد، والسمحة، ومركز المفرق لطب الأسنان أبوابها طيلة أيام العيد وحتى يوم الثلاثاء على أن تستأنف عملها يوم الأربعاء 27 مايو من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، في حين يعمل مركز بني ياس اليوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى 3 بعد الظهر، ومن 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، ويغلق يوم الأحد، ويعاود العمل يومي الإثنين والثلاثاء من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساءً، ويستأنف عمله المعتاد اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 ليلاً، فيما يعمل ، مركز الختم الصحي على مدار الـ 24 ساعة.

وفي العين ستغلق مراكز: رماح، وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، والجاهلي والطوية التخصصي للأطفال والخزنة والشويب والفقع، ومركز العين للأسنان، أبوابها طيلة اجازة عيد الفطر من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء على أن تستأنف عملها كالمعتاد اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري في مراكز: رماح، وعود التوبة والجاهلي والطوية والعين لطب الأسنان من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 ليلاً، والخزنة والفقع من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 عصراً، والشويب من 9 صباحاً وحتى 9 مساءً.

وتفتح مراكز الهيلي والمويجعي واليحر ونعمة، اليوم السبت من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، وتغلق يوم الأحد، ثم تعاود العمل يومي الإثنين والثلاثاء من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساءً، على أن تستأنف عملها المعتاد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27 مايو الجاري من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 ليلاً. وتعمل مراكز سويحان والقوع ومزيد والهير على مدار الـ 24 ساعة.

صحة لرعاية الكلى

سيعمل مركز أبوظبي لرعاية الكلى اعتباراً من يوم السبت 23 مايو من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 11 ليلاً، بينما يعمل مركز العين أول أيام العيد من الساعة 7 صباحاً وحتى 11 ليلاً، في حين ستغلق العيادات الخارجية التابعة لمركز صحة لرعاية الكلى، بما فيها خدمات التطبيب عن بعد، وكذلك الصيدلية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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