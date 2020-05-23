جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية تعلن عن تحديث منصتها الالكترونية لدعم البحوث

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن تحديث بوابتها الإلكترونية لدعم الأبحاث والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة في مجال البحوث الطبية حيث يتم من خلالها تقديم الطلبات لدعم البحوث وعملية الفرز والتقييم ومن ثم بعد ذلك يتم إدارة العملية البحثية بالكامل من إدخال التقارير ومتابعة المنحة.

وقال عبد الله بن سوقات -عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي للجائزة، "تعمل الجائزة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دولة الإمارات مختبرا للعلوم المتقدمة وحاضنة للعلماء وبيئة محفزة للبحث العلمي، وتحرص أيضاً على إعلاء قيمة الابتكار في مختلف المجالات في إطار الاستراتيجيات والخطط الحكومية". كما أشاد بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي- وزير المالية- راعي الجائزة بضرورة الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالدولة وخلق بيئة بحثية مناسبة لتطوير المقدرات بالقطاع الصحي، وأكد سعادته أن "منهج الجائزة في دعم البحث العلمي وهذه المنصة أثبتا أهميتهما في ظل هذه الجائحة التي تنتاب العالم، حيث لا بديل للبحث العلمي للتغلب على مثل هذه المعضلات" مشيراُ أن هذه المنصة ستشكل نواة لأرشيف رقمي للبحوث الطبية في الدولة.

وأضاف: " لقد روعي في تصميم البوابة الإلكترونية أن تكون منصة جامعة لكل أطراف العملية البحثية لتسهيل التواصل فيما بينهم، وكذلك تقليل الوقت المستغرق في متابعة الأبحاث بدءاً من عملية التقديم والمراجعة والفرز والحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال المشاريع. صحب ذلك استخدام تقنيات التشفير الحديثة لضمان أمن وحماية البيانات وكلمات المرور، كما تتمتع البوابة بخاصية الحفظ الذاتي التي تسمح بإكمال التقديم على عدة مراحل. وتمتاز لوحة التحكم بتصميم يجمع بين توفير الأدوات اللازمة لمتابعة المشاريع البحثية وواجهة سهلة الاستخدام لضمان تجربة سلسة للمستخدمين".

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