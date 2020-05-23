طقس الإمارات في عيد الفطر السعيد

المصدر: البيان الإلكتروني

من المتوقع أن يكون الطقس حاراً بوجه عام ومغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق نهاراً ومائل للحرارة إلى معتدل ليلاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية خاصة يومي الأحد والإثنين، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والغربية من الدولة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تصبح نشطة السرعة وقوية أحياناً نهاراً مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 35 - 40، المناطق الداخلية 41 - 46 المناطق الجبلية 26 - 35.

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 25 – 28، المناطق الداخلية 22 – 27، المناطق الجبلية 20 - 26.

وينصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحذر أثناء قيادة المركبات نتيجة لتدني الرؤية الأفقية خلال سقوط الأمطار‪ ‬ والغبار والأتربة المثارة

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز