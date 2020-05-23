عبد الله المري يدعو أفراد المجتمع لتشارك مسؤولية التباعد الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأت القيادة العامة لشرطة دبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، و كافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

و أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، انتهاء استعدادات القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الفطر السعيد من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق والمناطق التجارية وتطبيق قرار النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19".

ودعا معالي الفريق المري أفراد المجتمع إلى التحلي بروح المسؤولية، مستشهدا بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن "الجميع مسؤول عن الجميع"، والاحتفال بعيد الفطر بأنظمة الاتصالات الحديثة عن بعد، لأننا في ظروف مختلفة بسبب جائحة كورونا، ولأن أعيادنا ارتبطت بعادات التزاور والتجمعات وإقامة الولائم، ننصح كل أسرة بضرورة تجنب هذه العادات لهذا العام نظرا لخطورة عدم الالتزام والتساهل بالإجراءات الوقائية، مشددا على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الإحترازية المصاحبة لعمليات برنامج التعقيم الوطني، مؤكداً ثقته الكاملة بتكاتف المجتمع واستجابتهم للتعليمات الصحية والإرشادية من أجل صحتهم وسلامتهم.

وعبر معالي الفريق المري عن أمانيه للجميع بالابتهاج وقضاء إجازة سعيدة بمناسبة عيد الفطر السعيد، قائلا " نظراً للظروف الاستثنائية التي نمر به، دعونا نتشارك مسؤولية الالتزام بالإجراءات وبمبدأ التباعد الجسدي، وترك مسافة لا تقل عن مترين، وارتداء الكمامة والقفاز، والابتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة، والاتصال بالرقم 901 في حالة رصد أفراد المجتمع أية تجاوزات أو مخالفات، أو استخدام خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية."

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