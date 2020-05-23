5 اشتراطات لتقديم العون لأبناء الكادر الطبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت مبادرة علم لأجل الإمارات بأنها الجهة التطوعية المتخصصة باستقطاب المتطوعين عن بُعد دعماً لمبادرة «سندكم» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتقديم العون للطلبة من أبناء الكادر الطبي والإداري والتمريضي والخدمات المساندة العامل في الدولة، الذين يمثلون خط الدفاع الأول بمواجهة فيروس «كورونا» المستجد لتعزيز تقدم هذه الفئة أكاديمياً، وتلبية كل متطلباتهم من النواحي الفنية والنفسية، وذلك وقت انشغال ذويهم في التصدي للفيروس.

وحددت 5 اشتراطات يجب أن تتوفر في المتطوعين، وهي أن يكونوا من مواطني الدولة، وحاصلين على درجة البكالوريوس كحد أدنى، ويوجد لديه شهادة تخصص في نفس مجال التطوع أو خبرة سابقة، وأن يكون ملماً إلماماً جيداً بالإنترنت والتكنولوجيا، وأن تنطبق عليه الشروط اللازمة للتطوع، ودعت الوزارة كل من تنطبق عليه الشروط أن يبادر بالتسجيل عبر الرابط: https:/‏/‏t4uae.moe.gov.ae

وقالت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية مبادرة علم لأجل الإمارات فتح باب التطوع عن بُعد دعماً لمبادرة «سندكم» والتي تستهدف الطلبة من أبناء الكادر الطبي والإداري والتمريضي والخدمات المساندة العامل في الدولة، والذين يمثلون خط الدفاع الأول بمواجهة فيروس «كوفيد 19» بهدف دعم تقدم هذه الفئة أكاديمياً وتلبية كافة متطلباتهم من النواحي الفنية والنفسية، وذلك في غمرة انشغال ذويهم يأتي فتح باب التطوع عبر منصة علم لأجل الإمارات لاستقطاب الكفاءات التدريسية الراغبة في المساهمة في مبادرة سندكم لتوفير معلمين وكوادر فنية ومرشدين نفسيين لضمان استدامة حصول الطلبة على تعليم عالي الجودة من أبناء الكادر الطبي في الدولة، مبينة أن مبادرة علم لأجل الإمارات تضم عدة مسارات، يتيح المسار الأول لأفراد المجتمع كافة التطوع، أما المسار الثاني فهو خاص بالخريجين من غير التخصصات التربوية (الهندسية، والمجالات الطبية، وإدارة الأعمال)، وهو يتيح التطوع في الوظائف التعليمية (التدريس).

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