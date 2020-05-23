مبادرة لتوزيع المستلزمات الطبية

المصدر: الشارقة - البيان

نفذ مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، مبادرة اجتماعية لتوعية أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على سلامتهم وسلامة غيرهم، وذلك تواصلاً لفعالياته الرامية إلى توعية المجتمع للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد وضمن مبادراته في شهر رمضان المبارك، حيث وزع 500 عبوة تحتوي على قفازات وكمامات طبية على سائقي المركبات عند التقاطعات في مدينة الذيد، بالإضافة إلى معقمات، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتهدف المبادرة إلى حث المجتمع المحلي على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي نادت بها الجهات المعنية للوقاية والحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد علي سيف النداس، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة المبادرة، أهمية طرح المجلس لمبادرة توزيع المستلزمات الطبية الضرورية خلال هذه الأيام والتي تتلاقى مع مختلف الجهود بأن هذه المبادرة تأتي تضامناً مع جهود الدولة في مكافحة الفيروس والتأكيد على أن كل فرد مسؤول للحد من العدوى.

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