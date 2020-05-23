إسعاف دبي.. خطة للطوارئ واحتياطات لتأمين إجازة العيد

المصدر: دبي ـ البيان

كشف خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة استعدت لاستقبال إجازة عيد الفطر، بوضع كافة إمكاناتها لتشديد الوقاية من خطر انتشار عدوى وباء «كورونا»، وأهابت بالجميع المحافظة على التباعد الاجتماعي وتأجيل اللقاءات الأسرية والزيارات العائلية لما بعد انتهاء الوباء والقضاء عليه. وأشار الدراي إلى أن المؤسسة وفرت غرفة عمليات لاستقبال بلاغات مرضى السكري، إضافة إلى توفير غرفة خاصة لاستقبال حالات الولادة وأمراض القلب والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة.

استعداد

وأكد أن مركبات الإسعاف والمسعفين على أهبة الاستعداد للتدخل السريع والاستجابة لجميع حالات الإصابة بالفيروس أو نقل أي مشتبه بإصابته.

وأوضح أن إنقاذ حياة الإنسان هو الشعار الرئيسي للمؤسسة وجزء من يوميات أفرادها، الذين يعملون على مدار الساعة باحترافية عالية وفق افضل الممارسات العالمية، حيث تقدم خدماتها عبر 122 نقطة إسعافية منتشرة في إمارة دبي. وأكد الدراي أن على الجميع تحمل المسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه بالدرجة الأولى، والابتعاد عن كافة العادات والتقاليد التي كانت متبعة سابقاً للحد من انتشار العدوى، خصوصاً في عيد الفطر المبارك، ونصح بالتسوق الإلكتروني عوضاً عن التسوق العادي، وفيما يتعلق بالتواصل العائلي أكد على ضرورة الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة للتواصل الصوتي والمرئي مع الآخرين، وتقليل الزيارات والتجمعات العائلية قدر الإمكان.

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