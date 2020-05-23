كهرباء دبي .. تهنئ خط الدفاع الأول بحلول عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً لفريق الإدارة العليا في الهيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، حضره النواب التنفيذيون للرئيس في جميع قطاعات الهيئة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، تقدم معالي سعيد محمد الطاير بالتهنئة للحضور وجميع موظفي الهيئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة.

وأضاف معاليه: «نهنئ خط دفاعنا الأول من أطباء وممرضين ومسعفين وغيرهم من مختلف المؤسسات، وكذلك خط دفاعنا الأول في الهيئة من المهندسين والفنيين الذين يعملون ليلاً ونهاراً لضمان اعتمادية واستدامة خدمات الكهرباء والمياه».

وتابع معاليه: «في ظل هذه الظروف الاستثنائية، نعتبر صحة وسلامة كوادرنا البشرية واستمرارية أعمالنا على رأس قائمة أولوياتنا. وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة أصبحت الهيئة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم، وسنواصل جهودنا لدعم وتطوير كوادرنا البشرية، ورفع القدرة الإنتاجية وتحسين الكفاءة بما يحقق رؤية ورسالة الهيئة».

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