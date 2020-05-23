خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

المصدر: أبوظبي- وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه في البرقيات، عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتينا العربية والإسلامية، العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة، بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

نهضة مباركة

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه بهذه المناسبة المباركة عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لصاحب السمو رئيس الدولة، داعياً الله العلي القدير أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يبقيه ذخراً للوطن وراعياً لمسيرته ونهضته المباركة، وأن ينعم على وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وهنأ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله عز وجل، أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، بمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، برقيات تهنئة بالمناسبة، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز