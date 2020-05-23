حمدان بن زايد وطحنون بن محمد يهنئان القيادة

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة،وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين المولى عزّ وجلّ، أن يعيد المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية. كما هنأ سموهما، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، راجين المولى أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات باليمن والبركات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز