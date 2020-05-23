منصور بن محمد: إرساء محمد بن راشد مبادئ العمل الاستباقي مكّننا من التصدي بكفاءة للجائحة

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن إرساء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمبادئ العمل الاستباقي،مكّننا من التصدي بكفاءة لجائحة «كورونا»،والحد من تداعياتها الخطيرة، وضمان تجاوزها بأقل الأضرار الممكنة. جاء ذلك، خلال ترؤس سموه لاجتماع عن بُعد، ضم فريق عمليات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، التابع للجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي.

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