عيدية محمد بن راشد.. 3000 قطعة أرض وقروض سكنية بـ 5.6 مليارات

المصدر: دبي- البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بتخصيص 3000 قطعة أرض، وقروض سكنية للمواطنين، بإجمالي 5.6 مليارات درهم، وذلك في إطار حرص سموه على توفير مختلف الضمانات التي تكفل للأسرة الإماراتية السعادة والاستقرار، وتهيئة كافة الظروف، لمنح المواطن وأسرته المسكن الملائم، الذي يلبي احتياجاته، ويكفل لهم الحياة الكريمة، التي لا تدخر دولة الإمارات جهداً في توفيرها، وترسيخ دعائمها، وفق أفضل المعايير العالمية.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «وجهنا اليوم بتخصيص قروض وأراضٍ سكنية للمواطنين بدبي، بقيمة 5.6 مليارات درهم.. 3000 قطعة أرض سيتم منحها للمواطنين بعد العيد مباشرة، مع توفير أفضل المرافق والخدمات في المناطق الجديدة.. مستمرون في العمل.. مستمرون في بناء الوطن.. مستمرون في بناء حياة أفضل للجميع.. وكل عام وأنتم بخير».

ويأتي توجيه سموه بتخصيص الأراضي والقروض السكنية، تأكيداً على أن ضمان راحة المواطن، وتأكيد مقومات استقرار أسرته ومساعدتها، هدف تدور حوله كافة المبادرات والمشاريع والجهود المبذولة، لتهيئة مستقبل أفضل للوطن والمواطنين، وبما يكفل لجميع أهل الإمارات سبل الحياة الكريمة، ويمكّن أبناءها من مواصلة مسيرة البناء على أساس من الراحة النفسية والاستقرار الأُسري.

وأكد المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، أن البلدية ستتخذ على الفور التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن البلدية، ستبدأ بعد عيد الفطر، بتوزيع الأراضي، وبمجموع 3000 قطعة أرض، على مستحقيها من المواطنين.

وأوضح المهندس الهاجري، أن المنطقة الأولى، وهي «ند حصة»، وتقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبلغ مساحتها 274 هكتاراً، والمنطقة الأخرى هي «العوير الأولى»، وتقع على شارع الإمارات، وتبلغ مساحتها 128 هكتاراً.

وأكد المدير العام لبلدية دبي، أن البلدية ستعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لتوفير كل أشكال الخدمات اللازمة لأهالي تلك المناطق، فور توزيع الأراضي، بما يحقق لهم أعلى مستويات الراحة والرفاهية والاستقرار، بتأسيس باقة متكاملة من المرافق الخدمية المختلفة، التي ستنفذ وفق أعلى المعايير العالمية، التي تحرص البلدية على اتباعها في شتى مشاريعها، وتراعي فيها متطلبات الاستدامة.

من جهته، أكد سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لــ «البيان» أنه سيتم التواصل مع بلدية دبي للتعرف على إمكانية تخصيص جزء من الأراضي التي خصصها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء مشروعات المساكن الجاهزة التي يكثر عليها الطلب من أبناء مجتمع دبي من الذين ليس لديهم الرغبة أو القدرة على البناء بصفة مباشرة وشخصية، ما سيرفع العبء عن كاهل كثير من المواطنين الذين يفضلون الحصول على مساكن جاهزة.

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