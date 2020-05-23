المساكن الجاهزة الأكثر إقبالاً ونسعى لتخصيص جزء من الأراضي لها

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لــ «البيان»، أنه سيتم التواصل مع بلدية دبي للتعرف على إمكانية تخصيص جزء من الأراضي التي خصصها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وذكر أن عدد هذه الأراضي 3 آلاف قطعة أرض لبناء مشروعات المساكن الجاهزة التي يكثر عليها الطلب من أبناء مجتمع دبي من الذين ليس لديهم الرغبة أو القدرة على القيام بمباشرة أعمال البناء بصفة مباشرة وشخصية، خصوصاً أن ذلك سيرفع العبء عن كاهل كثير من المواطنين الذين يفضلون الحصول على مساكن جاهزة.

وقال إن تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأراضي لمواطني دبي، خبر سار وسعيد قبيل حلول عيد الفطر، متقدماً بالشكر والعرفان لسموه على هذه المكرمة السخية التي لطالما عودنا سموه على مثيلاتها.

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