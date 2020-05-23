صندوق الزكاة يحول المساعدات الشهرية لـ10903 أسر

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق الزكاة تحويل المبالغ الشهرية للمستحقين المسجلين لديه خلال شهري أبريل ومايو بقيمة 47 مليوناً و919 ألف درهم استفاد منها 10903 أسر من المسجلين لديه.



تأتي هذه المساعدات إيماناً من صندوق الزكاة بمهامه واستشعاراً لدوره واستجابة لحاجات المجتمع، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي ترتفع معها معاناة مستحقي الزكاة.



وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة إن الصندوق لديه قاعدة بيانات من المستحقين للزكاة المسجلين لديه تبلغ قرابة 49 ألف أسرة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة، وتتنوع المساعدات التي يقدمها الصندوق إليهم بين حالات مقطوعة، وحالات دائمة شهرية، وفقاً للائحة شؤون مستحقي الزكاة التي رسمت مسار الدعم المقدم لتلك الحالات، بناء على المصارف الشرعية المعتمدة.



وتشكل المبالغ الشهرية المصروفة للمستحقين خلال شهري أبريل ومايو نسبة 55% من المبالغ المصروفة على المستحقين منذ بداية العام.

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