بلدية رأس الخيمة تشدد إجراءاتها الوقائية استعداداً للعيد

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أنهت بلدية رأس الخيمة ممثلة بإدارة الصحة العامة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قامت الدائرة بتكثيف برنامج عمل فرق التفتيش والرقابة على أسواق الإمارة والمنشآت التجارية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.



وأوضحت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية، أن المقصب المركزي بمنطقة الفلية استقبل 32574 ذبيحة منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية شهر أبريل، بزيادة 4924 ذبيحة عن نفس الفترة من العام الماضي 2019 والتي سجلت 27650 ذبيحة، مؤكدة أن تطبيق الإجراءات الوقائية ساهم في تشجيع المستهلكين والعائلات على التعامل المباشر مع المقاصب.



وأشارت إلى أن ذروة طلبات الذبح ستبدأ من اليوم وخلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم تطبيق فترات دوام مرنة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام البلدية، حرصاً على ضمان راحة الصائمين وتوفير الخدمات خلال ساعات العمل وصولاً للفترة المسائية، مشيرة إلى أن مقصب الفلية المركزي يعمل خلال شهر رمضان المبارك لأكثر من 14 ساعة وبطاقة إنتاجية 240 رأس أغنام في الساعة، و20 رأساً من الأبقار والجمال، حيث تمت زيادة عدد طواقم الأطباء البيطريين والقصابين والعمال لضمان سرعة إنجاز طلبات الزبائن.



مواعيد العيد

وأوضحت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية، بدء ساعات العمل في مقصب الفلية المركزي خلال عيد الفطر المبارك، من الساعة 7 صباحاً وحتى 12 ظهراً، وفي مقصب الغيل بالمناطق الجنوبية من الساعة السابعة وحتى 12 ظهراً إلى جانب العمل في سوق الأسماك بمنطقة رأس الخيمة من الساعة 7 صباحاً وحتى 12 ظهراً، وسوق المعيريض من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً، وسوق الدقداقة من السابعة صباحاً وحتى 11 ظهراً.



كما يتم العمل في سوق الأغنام والمواشي بمنطقة الفلية من الساعة السابعة صباحاً وحتى 12 ظهراً، ومنفذ الدارة الحدودي من الساعة 11 صباحاً وحتى 7 مساءً، ومطار رأس الخيمة سيكون العمل فيه على مدار 24 الساعة حسب جدول الرحلات، والعمل في قسم الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت البيطرية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز