موظفو «أدنوك» يجمعون مليون درهم لدعم الأعمال الخيرية

المصدر: أبوظبي - وام

تبرع موظفو شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في إطار مبادرة الشركة الرمضانية السنوية بمبلغ مليون درهم، وذلك لتوفير آلاف وجبات الإفطار وصناديق رمضان «مير رمضان»، التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية للأسر والأفراد المتعففين، وتم تسليم الطرود الغذائية هذا العام للمستفيدين بدلاً من توزيعها في خيام رمضان كما جرت العادة، لضمان سلامة المستفيدين وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.



وتعد مبادرة أدنوك الرمضانية السنوية، التي تأتي بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جزءاً من برامج المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركة لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي ودائم في المجتمع. وقامت أدنوك مؤخراً بتوزيع 10000 حقيبة وقائية تحتوي على معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات ومعقمات اليدين، وذلك في إطار جهودها في حماية أفراد المجتمع في ظل الظروف الراهنة، وضمن مشاركتها في حملة «الإمارات تتطوع» التي تديرها مؤسسة الإمارات لدعم جهود التطوع على الصعيد الوطني.

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